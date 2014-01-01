|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2107901SX
|Наименование
|21-07901-SX_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2\
|Сила тока [A]
|80
|Конструкция предохранителя
|Пластиночный предохранитель
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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