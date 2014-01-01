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21-07901-SX_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2\ артикул 2107901SX STELLOX в Алматы

2107901SX STELLOX 21-07901-SX_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2\
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2107901SX
Наименование 21-07901-SX_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2\
Сила тока [A] 80
Конструкция предохранителя Пластиночный предохранитель

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-07901-SX_предохранитель! пластиночный 80A DIN/ISO 72581/2\ производителя STELLOX с артикулом 2107901SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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