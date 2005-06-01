|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|210101SX
|Наименование
|210 101-SX_=4199.01=572SBS! колодки барабанные\ Renault Laguna 1.6i-1.9TD 97-01/Logan 1.4-1.6 04>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|39
|Диаметр [мм]
|203
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с рычагом
|проверочное значение
|E990R-02.7040
|Тормозная установка
|Girling
|Вес [кг]
|1,135
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO SYMBOL I (LB_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
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