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210 101-SX_=4199.01=572SBS! колодки барабанные\ Renault Laguna 1.6i-1.9TD 97-01/Logan 1.4-1.6 04> артикул 210101SX STELLOX в Алматы

210101SX STELLOX 210 101-SX_=4199.01=572SBS! колодки барабанные\ Renault Laguna 1.6i-1.9TD 97-01/Logan 1.4-1.6 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 210101SX
Наименование 210 101-SX_=4199.01=572SBS! колодки барабанные\ Renault Laguna 1.6i-1.9TD 97-01/Logan 1.4-1.6 04>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 39
Диаметр [мм] 203
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с рычагом
проверочное значение E990R-02.7040
Тормозная установка Girling
Вес [кг] 1,135

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается

Если хотите купить 210 101-SX_=4199.01=572SBS! колодки барабанные\ Renault Laguna 1.6i-1.9TD 97-01/Logan 1.4-1.6 04> производителя STELLOX с артикулом 210101SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Моторное масло
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Популярные

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