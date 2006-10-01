|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100866SX
|Наименование
|Топливный фильтр
|необходимое количество
|1
|Вес [кг]
|0,597
|Исполнение фильтра
|без крышки корпуса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)
2006.10 - Выпускается
Если хотите купить Топливный фильтр производителя STELLOX с артикулом 2100866SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита