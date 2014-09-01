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21-00865-SX_фильтр топливный!в баке\ Hyundai ix35, KIA Sportage 2.0 10> артикул 2100865SX STELLOX в Алматы

2100865SX STELLOX 21-00865-SX_фильтр топливный!в баке\ Hyundai ix35, KIA Sportage 2.0 10>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100865SX
Наименование 21-00865-SX_фильтр топливный!в баке\ Hyundai ix35, KIA Sportage 2.0 10>
Исполнение фильтра Долговременный фильтр
Наружный диаметр [мм] 95
Наружная длина [мм] 105
необходимое количество 1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI 2011.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI 2011.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD 2011.02 - Выпускается

Если хотите купить 21-00865-SX_фильтр топливный!в баке\ Hyundai ix35, KIA Sportage 2.0 10> производителя STELLOX с артикулом 2100865SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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