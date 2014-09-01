|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100865SX
|Наименование
|21-00865-SX_фильтр топливный!в баке\ Hyundai ix35, KIA Sportage 2.0 10>
|Исполнение фильтра
|Долговременный фильтр
|Наружный диаметр [мм]
|95
|Наружная длина [мм]
|105
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
1.6
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 4WD
2014.09 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
1.6 GDI
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 GDI
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 GDI AWD
2011.02 - Выпускается
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