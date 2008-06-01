|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100861SX
|Наименование
|21-00861-SX_фильтр топливный! в баке\ Mitsubishi Lancer Sportback 08>
|Вес [кг]
|0,539
|Исполнение фильтра
|с крышкой корпуса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.5
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.6 MIVEC
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.5
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.6 MIVEC
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 (CX3A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.8 MIVEC (CX3A, CX6A)
2008.06 - Выпускается
Если хотите купить 21-00861-SX_фильтр топливный! в баке\ Mitsubishi Lancer Sportback 08> производителя STELLOX с артикулом 2100861SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита