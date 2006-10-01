|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100859SX
|Наименование
|21-00859-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Veloster/i40 CW 1.6/2.0 11>
|Исполнение фильтра
|Фильтр тонкой очистки
|Длина [мм]
|247
|Диаметр [мм]
|141
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V III (RE_)
2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2)
2006.10 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
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