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21-00859-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Veloster/i40 CW 1.6/2.0 11> артикул 2100859SX STELLOX в Алматы

2100859SX STELLOX 21-00859-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Veloster/i40 CW 1.6/2.0 11>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100859SX
Наименование 21-00859-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Veloster/i40 CW 1.6/2.0 11>
Исполнение фильтра Фильтр тонкой очистки
Длина [мм] 247
Диаметр [мм] 141

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 2006.10 - Выпускается
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) 2007.01 - Выпускается

Если хотите купить 21-00859-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Veloster/i40 CW 1.6/2.0 11> производителя STELLOX с артикулом 2100859SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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