|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100857SX
|Наименование
|21-00857-SX_фильтр топливный!\ Toyota Land Cruiser 4.7 98>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Длина [мм]
|120
|Наружный диаметр [мм]
|71
|Внутренняя резьба [мм]
|IN:M14 x 1,5 OUT: mm
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.7 V8 (UZJ200)
2012.01 - Выпускается
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