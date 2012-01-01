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21-00857-SX_фильтр топливный!\ Toyota Land Cruiser 4.7 98> артикул 2100857SX STELLOX в Алматы

2100857SX STELLOX 21-00857-SX_фильтр топливный!\ Toyota Land Cruiser 4.7 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100857SX
Наименование 21-00857-SX_фильтр топливный!\ Toyota Land Cruiser 4.7 98>
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Длина [мм] 120
Наружный диаметр [мм] 71
Внутренняя резьба [мм] IN:M14 x 1,5 OUT: mm

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) 2012.01 - Выпускается

Если хотите купить 21-00857-SX_фильтр топливный!\ Toyota Land Cruiser 4.7 98> производителя STELLOX с артикулом 2100857SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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