|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100853SX
|Наименование
|21-00853-SX_фильтр топливный!\ Nissan Qashqai 1.6/2.0 07>
|Впускн. Ø [мм]
|8
|Выпускн.-Ø [мм]
|8
|Наружный диаметр [мм]
|138
|Внутренний диаметр
|103
|Высота [мм]
|103
|Исполнение фильтра
|Фильтр тонкой очистки
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
1.6
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
1.6
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
2.0
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
2.0 Привод на все колеса
2007.02 - 2013.12
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