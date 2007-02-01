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21-00853-SX_фильтр топливный!\ Nissan Qashqai 1.6/2.0 07> артикул 2100853SX STELLOX в Алматы

2100853SX STELLOX 21-00853-SX_фильтр топливный!\ Nissan Qashqai 1.6/2.0 07>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100853SX
Наименование 21-00853-SX_фильтр топливный!\ Nissan Qashqai 1.6/2.0 07>
Впускн. Ø [мм] 8
Выпускн.-Ø [мм] 8
Наружный диаметр [мм] 138
Внутренний диаметр 103
Высота [мм] 103
Исполнение фильтра Фильтр тонкой очистки

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Фильтр топливный NISSAN QASHQAI 1,6 / 2,0 06-13
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 2007.02 - 2013.12
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 2007.02 - 2013.12
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 2007.02 - 2013.12
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Привод на все колеса 2007.02 - 2013.12

Если хотите купить 21-00853-SX_фильтр топливный!\ Nissan Qashqai 1.6/2.0 07> производителя STELLOX с артикулом 2100853SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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