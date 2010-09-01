|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100850SX
|Наименование
|21-00850-SX_фильтр топливный!\ VW Amarok 2.0TDi 10>
|Впускн. Ø [мм]
|10
|Выпускн.-Ø [мм]
|10
|Высота [мм]
|214
|Исполнение фильтра
|Фильтр тонкой очистки
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
AMAROK
2.0 BiTDI
2010.09 - Выпускается
VW
AMAROK
2.0 BiTDI 4motion
2010.09 - Выпускается
VW
AMAROK
2.0 TDI
2010.09 - Выпускается
VW
AMAROK
2.0 TDI
2010.09 - Выпускается
VW
AMAROK
2.0 TDI 4motion
2010.09 - Выпускается
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