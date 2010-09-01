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21-00850-SX_фильтр топливный!\ VW Amarok 2.0TDi 10> артикул 2100850SX STELLOX в Алматы

2100850SX STELLOX 21-00850-SX_фильтр топливный!\ VW Amarok 2.0TDi 10>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100850SX
Наименование 21-00850-SX_фильтр топливный!\ VW Amarok 2.0TDi 10>
Впускн. Ø [мм] 10
Выпускн.-Ø [мм] 10
Высота [мм] 214
Исполнение фильтра Фильтр тонкой очистки

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW AMAROK 2.0 BiTDI 2010.09 - Выпускается
VW AMAROK 2.0 BiTDI 4motion 2010.09 - Выпускается
VW AMAROK 2.0 TDI 2010.09 - Выпускается
VW AMAROK 2.0 TDI 2010.09 - Выпускается
VW AMAROK 2.0 TDI 4motion 2010.09 - Выпускается

Если хотите купить 21-00850-SX_фильтр топливный!\ VW Amarok 2.0TDi 10> производителя STELLOX с артикулом 2100850SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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