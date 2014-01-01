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21-00839-SX_фильтр топливный!\ Lada Niva/ Samara 1.1-1.6 87> артикул 2100839SX STELLOX в Алматы

2100839SX STELLOX 21-00839-SX_фильтр топливный!\ Lada Niva/ Samara 1.1-1.6 87>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100839SX
Наименование 21-00839-SX_фильтр топливный!\ Lada Niva/ Samara 1.1-1.6 87>
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Высота [мм] 111
Размер резьбы M14X1,5
Наружный диаметр [мм] 55

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00839-SX_фильтр топливный!\ Lada Niva/ Samara 1.1-1.6 87> производителя STELLOX с артикулом 2100839SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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