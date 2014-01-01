|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100839SX
|Наименование
|21-00839-SX_фильтр топливный!\ Lada Niva/ Samara 1.1-1.6 87>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|111
|Размер резьбы
|M14X1,5
|Наружный диаметр [мм]
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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