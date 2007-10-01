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21-00837-SX_фильтр топливный!\ Hyundai i10/i20/i30/ix20 1.1-1.6 07>, Kia Ceed/Venga 1.4/1.6 06> артикул 2100837SX STELLOX в Алматы

2100837SX STELLOX 21-00837-SX_фильтр топливный!\ Hyundai i10/i20/i30/ix20 1.1-1.6 07>, Kia Ceed/Venga 1.4/1.6 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100837SX
Наименование 21-00837-SX_фильтр топливный!\ Hyundai i10/i20/i30/ix20 1.1-1.6 07>, Kia Ceed/Venga 1.4/1.6 06>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
для оригинального номера 319102H000
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] IN :9 OUT:13
Высота [мм] 130
Наружный диаметр [мм] 88

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 2008.01 - 2011.12
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 2008.01 - 2011.12
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 2008.01 - 2011.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.2 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 2010.11 - 2019.07
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 2019.07
KIA CARENS III вэн (UN) 2.0 CVVT 2010.10 - Выпускается
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.4 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 2.0 2009.08 - 2012.12
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 2010.06 - 2012.09
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 2010.06 - 2012.09
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KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 2010.02 - Выпускается

Если хотите купить 21-00837-SX_фильтр топливный!\ Hyundai i10/i20/i30/ix20 1.1-1.6 07>, Kia Ceed/Venga 1.4/1.6 06> производителя STELLOX с артикулом 2100837SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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