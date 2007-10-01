|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100837SX
|Наименование
|21-00837-SX_фильтр топливный!\ Hyundai i10/i20/i30/ix20 1.1-1.6 07>, Kia Ceed/Venga 1.4/1.6 06>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|для оригинального номера
|319102H000
|Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
|IN :9 OUT:13
|Высота [мм]
|130
|Наружный диаметр [мм]
|88
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.1
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.2
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i10 I (PA)
1.2
2008.01 - 2011.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.2
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.4
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i30 (FD)
1.4
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.4
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.4
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.4
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.4
2010.11 - 2019.07
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6
2010.11 - 2019.07
KIA
CARENS III вэн (UN)
2.0 CVVT
2010.10 - Выпускается
KIA
CEE'D SW (ED)
1.4
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
2.0
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.4
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0
2009.08 - 2012.12
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.4
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
2.0
2010.06 - 2012.09
KIA
VENGA (YN)
1.4 CVVT
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.6 CVVT
2010.02 - Выпускается
Если хотите купить 21-00837-SX_фильтр топливный!\ Hyundai i10/i20/i30/ix20 1.1-1.6 07>, Kia Ceed/Venga 1.4/1.6 06> производителя STELLOX с артикулом 2100837SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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