|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100830SX
|Наименование
|Топливный фильтр
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|143
|Диаметр [мм]
|82
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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