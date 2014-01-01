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21-00827-SX_фильтр топливный!в баке\ Toyota Harrier,Lexus RX300 MCU10/15 00-03 артикул 2100827SX STELLOX в Алматы

2100827SX STELLOX 21-00827-SX_фильтр топливный!в баке\ Toyota Harrier,Lexus RX300 MCU10/15 00-03
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100827SX
Наименование 21-00827-SX_фильтр топливный!в баке\ Toyota Harrier,Lexus RX300 MCU10/15 00-03
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Наружный диаметр [мм] 95
Впускн. Ø [мм] 13
Выпускн.-Ø [мм] 14,5
Высота [мм] 136

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00827-SX_фильтр топливный!в баке\ Toyota Harrier,Lexus RX300 MCU10/15 00-03 производителя STELLOX с артикулом 2100827SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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