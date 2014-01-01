|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100827SX
|Наименование
|21-00827-SX_фильтр топливный!в баке\ Toyota Harrier,Lexus RX300 MCU10/15 00-03
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Наружный диаметр [мм]
|95
|Впускн. Ø [мм]
|13
|Выпускн.-Ø [мм]
|14,5
|Высота [мм]
|136
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00827-SX_фильтр топливный!в баке\ Toyota Harrier,Lexus RX300 MCU10/15 00-03 производителя STELLOX с артикулом 2100827SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита