|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100825SX
|Наименование
|21-00825-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 10>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Длина [мм]
|104
|Наружный диаметр [мм]
|95
|Внутренний диаметр
|47
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
GENESIS (BH)
3.8 V6
2011.01 - 2014.12
HYUNDAI
GENESIS купе
2.0 T
2008.01 - 2012.12
HYUNDAI
GENESIS купе
2.0 T
2008.01 - 2012.12
HYUNDAI
GENESIS купе
2.0 T
2008.01 - 2012.12
HYUNDAI
GENESIS купе
3.8 V6
2008.01 - 2012.12
HYUNDAI
GENESIS купе
3.8 V6
2008.01 - 2012.12
HYUNDAI
GENESIS купе
3.8 V6
2008.01 - 2012.12
KIA
RIO III (UB)
1.25 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.25 LPG
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III (UB)
1.4 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.4 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
SPORTAGE III (SL)
1.6 GDI
2011.02 - Выпускается
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