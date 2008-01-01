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21-00825-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 10> артикул 2100825SX STELLOX в Алматы

2100825SX STELLOX 21-00825-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 10>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100825SX
Наименование 21-00825-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 10>
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Длина [мм] 104
Наружный диаметр [мм] 95
Внутренний диаметр 47

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 2011.01 - 2014.12
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 2012.12
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 2012.12
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 2012.12
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2008.01 - 2012.12
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