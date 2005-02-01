|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100823SX
|Наименование
|21-00823-SX_фильтр топливный!\ Toyota Corolla/Yaris 1.0-1.8 99>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Наружный диаметр [мм]
|96
|Внутренний диаметр
|43
|Высота [мм]
|144
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
COROLLA / ALLEX (_E12_)
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)
2005.02 - 2007.02
TOYOTA
COROLLA / ALLEX (_E12_)
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)
2005.02 - 2007.02
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