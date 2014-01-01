|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100784SX
|Наименование
|21-00784-SX_фильтр топливный!\BMW E39 2.2-4.0 96-04/E38 3.5-4.0 98>/X5 3.0-4.6 99>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|310
|Высота 1 [мм]
|260
|Диаметр 1 [мм]
|75,25
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00784-SX_фильтр топливный!\BMW E39 2.2-4.0 96-04/E38 3.5-4.0 98>/X5 3.0-4.6 99> производителя STELLOX с артикулом 2100784SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита