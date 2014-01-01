|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100777SX
|Наименование
|21-00777-SX_фильтр топливный!\ MB A-class W168 1.4-2.0 97> / Vaneo 1.6/1.9 02>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|125,8
|Высота 1 [мм]
|69
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|74,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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