|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100775SX
|Наименование
|21-00775-SX_фильтр топливный!\ Volvo 850/S70/V70 2.0-2.5T 91>, Ford Escort 1.3i-1.6 90>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|195
|Высота 1 [мм]
|132,3
|Диаметр 1 [мм]
|85,3
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|80,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00775-SX_фильтр топливный!\ Volvo 850/S70/V70 2.0-2.5T 91>, Ford Escort 1.3i-1.6 90> производителя STELLOX с артикулом 2100775SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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