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21-00760-SX_фильтр топливный! \Mitsubishi Galant 2.0-2.5 96-04 артикул 2100760SX STELLOX в Алматы

2100760SX STELLOX 21-00760-SX_фильтр топливный! \Mitsubishi Galant 2.0-2.5 96-04
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100760SX
Наименование 21-00760-SX_фильтр топливный! \Mitsubishi Galant 2.0-2.5 96-04
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 123
Высота 1 [мм] 67
Диаметр 1 [мм] 65
диаметр 2 (мм) 7,89
Диаметр корпуса [мм] 50
Размер резьбы 2 M14x1,5-6H

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00760-SX_фильтр топливный! \Mitsubishi Galant 2.0-2.5 96-04 производителя STELLOX с артикулом 2100760SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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