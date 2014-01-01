|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100760SX
|Наименование
|21-00760-SX_фильтр топливный! \Mitsubishi Galant 2.0-2.5 96-04
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|123
|Высота 1 [мм]
|67
|Диаметр 1 [мм]
|65
|диаметр 2 (мм)
|7,89
|Диаметр корпуса [мм]
|50
|Размер резьбы 2
|M14x1,5-6H
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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