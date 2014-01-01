|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100755SX
|Наименование
|21-00755-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/V70/S80/90 1.6-3.0 95>,Mitsubishi Carisma1.8GDi 97>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|210
|Высота 1 [мм]
|132
|Диаметр 1 [мм]
|85,7
|диаметр 2 (мм)
|7,89
|диаметр 3 (мм)
|7,89
|Диаметр корпуса [мм]
|80,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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