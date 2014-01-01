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21-00755-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/V70/S80/90 1.6-3.0 95>,Mitsubishi Carisma1.8GDi 97> артикул 2100755SX STELLOX в Алматы

2100755SX STELLOX 21-00755-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/V70/S80/90 1.6-3.0 95>,Mitsubishi Carisma1.8GDi 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100755SX
Наименование 21-00755-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/V70/S80/90 1.6-3.0 95>,Mitsubishi Carisma1.8GDi 97>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 210
Высота 1 [мм] 132
Диаметр 1 [мм] 85,7
диаметр 2 (мм) 7,89
диаметр 3 (мм) 7,89
Диаметр корпуса [мм] 80,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00755-SX_фильтр топливный!\ Volvo S40/V40/V70/S80/90 1.6-3.0 95>,Mitsubishi Carisma1.8GDi 97> производителя STELLOX с артикулом 2100755SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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