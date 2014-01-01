|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100729SX
|Наименование
|21-00729-SX_фильтр топливный!\ Audi A4 1.8T/A6 2.4i/A6 4.2i/A6 S6 02>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|176,2
|Высота 1 [мм]
|95,2
|диаметр 2 (мм)
|7,89
|диаметр 3 (мм)
|7,89
|Диаметр корпуса [мм]
|74,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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