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Топливный фильтр артикул 2100726SX STELLOX в Алматы

2100726SX STELLOX Топливный фильтр
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100726SX
Наименование Топливный фильтр
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 204,5
диаметр 2 (мм) 9,49
диаметр 3 (мм) 7,89
Диаметр корпуса [мм] 81
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 180 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 180 2006.04 - 2012.12
CITROËN NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_) 1.3 HDi 75 2008.02 - Выпускается
CITROËN NEMO вэн 1.3 HDi 75 2009.04 - Выпускается
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.3 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.6 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.6 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.6 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 2.0 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 2008.02 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 2008.04 - Выпускается

Если хотите купить Топливный фильтр производителя STELLOX с артикулом 2100726SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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