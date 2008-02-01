|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100726SX
|Наименование
|Топливный фильтр
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|204,5
|диаметр 2 (мм)
|9,49
|диаметр 3 (мм)
|7,89
|Диаметр корпуса [мм]
|81
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
3.0 HDi 180
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
3.0 HDi 180
2006.04 - 2012.12
CITROËN
NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_)
1.3 HDi 75
2008.02 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.3 HDi 75
2009.04 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.3 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.6 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.6 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.6 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
2.0 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
1.3 HDi 75
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER TEPEE
1.3 HDi 75
2008.04 - Выпускается
Если хотите купить Топливный фильтр производителя STELLOX с артикулом 2100726SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита