|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100712SX
|Наименование
|21-00712-SX_фильтр топливный!\ Suzuki Grand Vitara 1.6-2.5i 24V 98-05
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|137,5
|Высота 1 [мм]
|88
|Диаметр 1 [мм]
|70
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|55,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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