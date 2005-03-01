|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100687SX
|Наименование
|21-00687-SX_фильтр топливный!\KIA Rio 1.3-1.6 16V 00>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|185
|Высота 1 [мм]
|88
|Диаметр 1 [мм]
|70
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
|Диаметр корпуса [мм]
|55,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
RIO II (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.6 CVVT
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.6 16V
2005.03 - 2011.12
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