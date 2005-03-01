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21-00687-SX_фильтр топливный!\KIA Rio 1.3-1.6 16V 00> артикул 2100687SX STELLOX в Алматы

2100687SX STELLOX 21-00687-SX_фильтр топливный!\KIA Rio 1.3-1.6 16V 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100687SX
Наименование 21-00687-SX_фильтр топливный!\KIA Rio 1.3-1.6 16V 00>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 185
Высота 1 [мм] 88
Диаметр 1 [мм] 70
диаметр 2 (мм) 8
диаметр 3 (мм) 8
Диаметр корпуса [мм] 55,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 2005.03 - 2011.12

Если хотите купить 21-00687-SX_фильтр топливный!\KIA Rio 1.3-1.6 16V 00> производителя STELLOX с артикулом 2100687SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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