|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100662SX
|Наименование
|21-00662-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Carisma 1.6i 16V/1.8i 16V 95>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|103,5
|Высота 1 [мм]
|67
|Диаметр 1 [мм]
|65
|Диаметр корпуса [мм]
|50
|Размер резьбы 1
|M14x1,5
|Размер резьбы 2
|M12x1,25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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