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21-00660-SX_фильтр топливный!\ Toyota Avensis 1.6i-2.0i 07/98-10/00 артикул 2100660SX STELLOX в Алматы

2100660SX STELLOX 21-00660-SX_фильтр топливный!\ Toyota Avensis 1.6i-2.0i 07/98-10/00
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100660SX
Наименование 21-00660-SX_фильтр топливный!\ Toyota Avensis 1.6i-2.0i 07/98-10/00
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 123
Высота 1 [мм] 67
Диаметр 1 [мм] 85
диаметр 3 (мм) 7,8
Общая длина [мм] 76
Диаметр корпуса [мм] 50
Размер резьбы 1 M14x1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00660-SX_фильтр топливный!\ Toyota Avensis 1.6i-2.0i 07/98-10/00 производителя STELLOX с артикулом 2100660SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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