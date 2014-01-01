|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100660SX
|Наименование
|21-00660-SX_фильтр топливный!\ Toyota Avensis 1.6i-2.0i 07/98-10/00
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|123
|Высота 1 [мм]
|67
|Диаметр 1 [мм]
|85
|диаметр 3 (мм)
|7,8
|Общая длина [мм]
|76
|Диаметр корпуса [мм]
|50
|Размер резьбы 1
|M14x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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