|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100650SX
|Наименование
|21-00650-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W124/W126/W140/W461/W463 2.3-6.0 85>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|168,5
|Высота 1 [мм]
|152,5
|Диаметр корпуса [мм]
|82
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00650-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W124/W126/W140/W461/W463 2.3-6.0 85> производителя STELLOX с артикулом 2100650SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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