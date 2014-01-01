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21-00650-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W124/W126/W140/W461/W463 2.3-6.0 85> артикул 2100650SX STELLOX в Алматы

2100650SX STELLOX 21-00650-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W124/W126/W140/W461/W463 2.3-6.0 85>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100650SX
Наименование 21-00650-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W124/W126/W140/W461/W463 2.3-6.0 85>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 168,5
Высота 1 [мм] 152,5
Диаметр корпуса [мм] 82
Размер резьбы 1 M12x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00650-SX_фильтр топливный!\ MB W201/W124/W126/W140/W461/W463 2.3-6.0 85> производителя STELLOX с артикулом 2100650SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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