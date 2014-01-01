|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100649SX
|Наименование
|21-00649-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E36/E34/E32 1.6i-5.0i 89-94
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|203
|Высота 1 [мм]
|157,6
|Диаметр 1 [мм]
|55
|Впускн. Ø [мм]
|8
|Выпускн.-Ø [мм]
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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