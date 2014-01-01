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21-00649-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E36/E34/E32 1.6i-5.0i 89-94 артикул 2100649SX STELLOX в Алматы

2100649SX STELLOX 21-00649-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E36/E34/E32 1.6i-5.0i 89-94
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100649SX
Наименование 21-00649-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E36/E34/E32 1.6i-5.0i 89-94
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 203
Высота 1 [мм] 157,6
Диаметр 1 [мм] 55
Впускн. Ø [мм] 8
Выпускн.-Ø [мм] 8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00649-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E36/E34/E32 1.6i-5.0i 89-94 производителя STELLOX с артикулом 2100649SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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