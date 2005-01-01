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21-00642-SX_фильтр топливный! \ Volvo S60 2.0-2.5i/Turbo/V70 2.3-2.5i/Turbo/S80 2.0-3.0i/Turbo 03> артикул 2100642SX STELLOX в Алматы

2100642SX STELLOX 21-00642-SX_фильтр топливный! \ Volvo S60 2.0-2.5i/Turbo/V70 2.3-2.5i/Turbo/S80 2.0-3.0i/Turbo 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100642SX
Наименование 21-00642-SX_фильтр топливный! \ Volvo S60 2.0-2.5i/Turbo/V70 2.3-2.5i/Turbo/S80 2.0-3.0i/Turbo 03>
Высота [мм] 175,4
Впускн. Ø [мм] 7,9
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 2008.01 - 2016.12
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 2008.01 - 2016.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить 21-00642-SX_фильтр топливный! \ Volvo S60 2.0-2.5i/Turbo/V70 2.3-2.5i/Turbo/S80 2.0-3.0i/Turbo 03> производителя STELLOX с артикулом 2100642SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Популярные

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