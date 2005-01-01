|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100642SX
|Наименование
|21-00642-SX_фильтр топливный! \ Volvo S60 2.0-2.5i/Turbo/V70 2.3-2.5i/Turbo/S80 2.0-3.0i/Turbo 03>
|Высота [мм]
|175,4
|Впускн. Ø [мм]
|7,9
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
XC70 II (136)
3.2 AWD
2008.01 - 2016.12
VOLVO
XC70 II (136)
3.2 AWD
2008.01 - 2016.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
VOLVO
XC90 I (275)
3.2 AWD
2005.01 - 2010.12
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