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Топливный фильтр артикул 2100629SX STELLOX в Алматы

2100629SX STELLOX Топливный фильтр
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100629SX
Наименование Топливный фильтр
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 200,1
Высота 1 [мм] 160,1
диаметр 2 (мм) 9,89
Диаметр корпуса [мм] 80

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный фильтр производителя STELLOX с артикулом 2100629SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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