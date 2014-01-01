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21-00624-SX_фильтр топливный!\ Toyota Carina E 2.0i,Mitsubishi Galant 1.8-2.5 92-97 артикул 2100624SX STELLOX в Алматы

2100624SX STELLOX 21-00624-SX_фильтр топливный!\ Toyota Carina E 2.0i,Mitsubishi Galant 1.8-2.5 92-97
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100624SX
Наименование 21-00624-SX_фильтр топливный!\ Toyota Carina E 2.0i,Mitsubishi Galant 1.8-2.5 92-97
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 123
Высота 1 [мм] 88
Диаметр 1 [мм] 70
Диаметр корпуса [мм] 55,5
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M12x1,25

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00624-SX_фильтр топливный!\ Toyota Carina E 2.0i,Mitsubishi Galant 1.8-2.5 92-97 производителя STELLOX с артикулом 2100624SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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