|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100606SX
|Наименование
|21-00606-SX_фильтр топливный!\ MB W203/W163/W463 2.0CDi-2.7CDi 00>
|Высота 1 [мм]
|105,3
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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