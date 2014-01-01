|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100605SX
|Наименование
|21-00605-SX_фильтр топливный!\ MB Sprinter 208-213CDi/308-313CDi/408-413CDi 00>/Vito 108-112CDi 99>
|Высота 1 [мм]
|99,8
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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