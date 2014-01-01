|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100604SX
|Наименование
|21-00604-SX_фильтр топливный!\ Ford Focus/Fiesta 1.4TDCi/1.8Di/TDi/TDCi 98>
|Высота [мм]
|169,3
|Высота 1 [мм]
|129,3
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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