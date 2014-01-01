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21-00603-SX_фильтр топливный!\BMW X5 3.0i-4.6i 02>, Land Rover Range Rover 4.4 02> артикул 2100603SX STELLOX в Алматы

2100603SX STELLOX 21-00603-SX_фильтр топливный!\BMW X5 3.0i-4.6i 02>, Land Rover Range Rover 4.4 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100603SX
Наименование 21-00603-SX_фильтр топливный!\BMW X5 3.0i-4.6i 02>, Land Rover Range Rover 4.4 02>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 205,5
Высота 1 [мм] 140
Диаметр 1 [мм] 55,5
диаметр 2 (мм) 7,9
диаметр 3 (мм) 7,9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00603-SX_фильтр топливный!\BMW X5 3.0i-4.6i 02>, Land Rover Range Rover 4.4 02> производителя STELLOX с артикулом 2100603SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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