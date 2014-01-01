|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100600SX
|Наименование
|21-00600-SX_фильтр топливный!\ BMW E39/E46/X5 2.0D-3.0D/TDS 99>, Opel Omega B 2.5DTi 24V 01-03
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|182
|Высота 1 [мм]
|160,5
|Диаметр корпуса [мм]
|81
|диаметр 2 (мм)
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00600-SX_фильтр топливный!\ BMW E39/E46/X5 2.0D-3.0D/TDS 99>, Opel Omega B 2.5DTi 24V 01-03 производителя STELLOX с артикулом 2100600SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита