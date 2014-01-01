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21-00599-SX_фильтр топливный!\Mazda 626 1.8-2.0 97> артикул 2100599SX STELLOX в Алматы

2100599SX STELLOX 21-00599-SX_фильтр топливный!\Mazda 626 1.8-2.0 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100599SX
Наименование 21-00599-SX_фильтр топливный!\Mazda 626 1.8-2.0 97>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 135
Диаметр корпуса [мм] 55,5
Диаметр 1 [мм] 70
диаметр 2 (мм) 8
диаметр 3 (мм) 8
Высота 1 [мм] 88

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00599-SX_фильтр топливный!\Mazda 626 1.8-2.0 97> производителя STELLOX с артикулом 2100599SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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