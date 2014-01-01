|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100599SX
|Наименование
|21-00599-SX_фильтр топливный!\Mazda 626 1.8-2.0 97>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|135
|Диаметр корпуса [мм]
|55,5
|Диаметр 1 [мм]
|70
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
|Высота 1 [мм]
|88
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00599-SX_фильтр топливный!\Mazda 626 1.8-2.0 97> производителя STELLOX с артикулом 2100599SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита