|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100596SX
|Наименование
|21-00596-SX_фильтр топливный!\ BMW E46 1.6-3.0 00>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|315
|Высота 1 [мм]
|255,9
|Диаметр корпуса [мм]
|55,2
|Диаметр 1 [мм]
|63,2
|диаметр 2 (мм)
|8
|диаметр 3 (мм)
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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