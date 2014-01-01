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21-00596-SX_фильтр топливный!\ BMW E46 1.6-3.0 00> артикул 2100596SX STELLOX в Алматы

2100596SX STELLOX 21-00596-SX_фильтр топливный!\ BMW E46 1.6-3.0 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100596SX
Наименование 21-00596-SX_фильтр топливный!\ BMW E46 1.6-3.0 00>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 315
Высота 1 [мм] 255,9
Диаметр корпуса [мм] 55,2
Диаметр 1 [мм] 63,2
диаметр 2 (мм) 8
диаметр 3 (мм) 8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00596-SX_фильтр топливный!\ BMW E46 1.6-3.0 00> производителя STELLOX с артикулом 2100596SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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