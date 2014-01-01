|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100589SX
|Наименование
|21-00589-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E28,Ford Escort/Fiesta,Seat Ibiza,Lada,Alfa Romeo 1.1-2.0 70>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Диаметр корпуса [мм]
|30
|Диаметр 1 [мм]
|34
|Высота [мм]
|97
|Высота 1 [мм]
|45
|диаметр 2 (мм)
|6,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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