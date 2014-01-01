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21-00589-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E28,Ford Escort/Fiesta,Seat Ibiza,Lada,Alfa Romeo 1.1-2.0 70> артикул 2100589SX STELLOX в Алматы

2100589SX STELLOX 21-00589-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E28,Ford Escort/Fiesta,Seat Ibiza,Lada,Alfa Romeo 1.1-2.0 70>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100589SX
Наименование 21-00589-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E28,Ford Escort/Fiesta,Seat Ibiza,Lada,Alfa Romeo 1.1-2.0 70>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Диаметр корпуса [мм] 30
Диаметр 1 [мм] 34
Высота [мм] 97
Высота 1 [мм] 45
диаметр 2 (мм) 6,1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00589-SX_фильтр топливный!\ BMW E30/E28,Ford Escort/Fiesta,Seat Ibiza,Lada,Alfa Romeo 1.1-2.0 70> производителя STELLOX с артикулом 2100589SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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