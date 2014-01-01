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21-00581-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Pajero 92-00 артикул 2100581SX STELLOX в Алматы

2100581SX STELLOX 21-00581-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Pajero 92-00
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100581SX
Наименование 21-00581-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Pajero 92-00
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота 1 [мм] 88
Диаметр 1 [мм] 70
Диаметр корпуса [мм] 55,5
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M12x1,25

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00581-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Pajero 92-00 производителя STELLOX с артикулом 2100581SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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