|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100580SX
|Наименование
|21-00580-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Galant 2.0 84-92, Kia Clarus 1.8i/2.0i 16V 96>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|123
|Высота 1 [мм]
|88
|Диаметр 1 [мм]
|70
|Диаметр корпуса [мм]
|55,5
|Размер резьбы 1
|M14x1,5
|Размер резьбы 2
|M12x1,25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00580-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Galant 2.0 84-92, Kia Clarus 1.8i/2.0i 16V 96> производителя STELLOX с артикулом 2100580SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита