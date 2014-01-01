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21-00580-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Galant 2.0 84-92, Kia Clarus 1.8i/2.0i 16V 96> артикул 2100580SX STELLOX в Алматы

2100580SX STELLOX 21-00580-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Galant 2.0 84-92, Kia Clarus 1.8i/2.0i 16V 96>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100580SX
Наименование 21-00580-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Galant 2.0 84-92, Kia Clarus 1.8i/2.0i 16V 96>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 123
Высота 1 [мм] 88
Диаметр 1 [мм] 70
Диаметр корпуса [мм] 55,5
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M12x1,25

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00580-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi Galant 2.0 84-92, Kia Clarus 1.8i/2.0i 16V 96> производителя STELLOX с артикулом 2100580SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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