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21-00573-SX_фильтр топливный!\ Mazda 121/323 1.3-1.8 89-98, Kia Sephia 1.5i-1.8i 93> артикул 2100573SX STELLOX в Алматы

2100573SX STELLOX 21-00573-SX_фильтр топливный!\ Mazda 121/323 1.3-1.8 89-98, Kia Sephia 1.5i-1.8i 93>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100573SX
Наименование 21-00573-SX_фильтр топливный!\ Mazda 121/323 1.3-1.8 89-98, Kia Sephia 1.5i-1.8i 93>
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Высота [мм] 175
Высота 1 [мм] 88
Диаметр 1 [мм] 70
диаметр 2 (мм) 8
Диаметр корпуса [мм] 55,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00573-SX_фильтр топливный!\ Mazda 121/323 1.3-1.8 89-98, Kia Sephia 1.5i-1.8i 93> производителя STELLOX с артикулом 2100573SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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