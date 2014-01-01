|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100570SX
|Наименование
|21-00570-SX_фильтр топливный!\ Hyundai Accent 1.3-1.5 94> / Lantra 1.9D 98>
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|123
|Высота 1 [мм]
|86
|Диаметр 1 [мм]
|70
|Диаметр корпуса [мм]
|55,5
|Размер резьбы 1
|M12x1,25
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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