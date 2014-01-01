|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100566SX
|Наименование
|21-00566-SX_фильтр топливный!\ Mazda 121/323 1.1-1.5 80-90 /626 1.6-2.0 82-92
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|66
|Высота 1 [мм]
|56
|диаметр 2 (мм)
|6
|Общая длина [мм]
|87,5
|Диаметр корпуса [мм]
|44
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21-00566-SX_фильтр топливный!\ Mazda 121/323 1.1-1.5 80-90 /626 1.6-2.0 82-92 производителя STELLOX с артикулом 2100566SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита