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21-00558-SX_фильтр топливный!\ Mazda 626 2.0D 83-87 артикул 2100558SX STELLOX в Алматы

2100558SX STELLOX 21-00558-SX_фильтр топливный!\ Mazda 626 2.0D 83-87
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100558SX
Наименование 21-00558-SX_фильтр топливный!\ Mazda 626 2.0D 83-87
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Высота [мм] 101,5
Диаметр прокладки [мм] 72
Диаметр корпуса [мм] 93,2
Внутренний диаметр 2 (мм) 62

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21-00558-SX_фильтр топливный!\ Mazda 626 2.0D 83-87 производителя STELLOX с артикулом 2100558SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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