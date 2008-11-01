|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100553SX
|Наименование
|21-00553-SX_фильтр топливный!\Toyota Auris 1.4D-4D/2.0D-4D/2.2D 07>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Присоединительная винтовая резьба
|3/4"-16UNF-2B
|Высота [мм]
|118
|Диаметр прокладки [мм]
|63,5
|Диаметр корпуса [мм]
|86
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|57
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.4 D-4D (NDE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.0 D-4D (ADE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.2 D (ADE157_, ADE151_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.4 D-4D (NDE180_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS (_E18_)
2.0 D-4D (ADE186_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
VERSO (_R2_)
2.0 D-4D (AUR20_)
2009.04 - 2018.08
Если хотите купить 21-00553-SX_фильтр топливный!\Toyota Auris 1.4D-4D/2.0D-4D/2.2D 07> производителя STELLOX с артикулом 2100553SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита