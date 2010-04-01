|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100552SX
|Наименование
|21-00552-SX_фильтр топливный!\ Mitsubishi L200 2.5Di-D 06>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|105,5
|Диаметр прокладки [мм]
|73
|Присоединительная винтовая резьба
|M20x1,5
|Диаметр корпуса [мм]
|102
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|73
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
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