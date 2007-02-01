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21-00537-SX_фильтр топливный!\Mitsubishi 2.5TD/3.2TD 99> артикул 2100537SX STELLOX в Алматы

2100537SX STELLOX 21-00537-SX_фильтр топливный!\Mitsubishi 2.5TD/3.2TD 99>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 2100537SX
Наименование 21-00537-SX_фильтр топливный!\Mitsubishi 2.5TD/3.2TD 99>
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Диаметр прокладки [мм] 73
Размер резьбы M20x1,5
Диаметр корпуса [мм] 89,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 73

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007.02 - Выпускается

Если хотите купить 21-00537-SX_фильтр топливный!\Mitsubishi 2.5TD/3.2TD 99> производителя STELLOX с артикулом 2100537SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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