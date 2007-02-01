|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100537SX
|Наименование
|21-00537-SX_фильтр топливный!\Mitsubishi 2.5TD/3.2TD 99>
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Диаметр прокладки [мм]
|73
|Размер резьбы
|M20x1,5
|Диаметр корпуса [мм]
|89,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|73
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.2 DI-D (V88W, V98W)
2007.02 - Выпускается
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