|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100536SX
|Наименование
|21-00536-SX_фильтр топливный !со сливом D83.3 H193.7 \Case, Caterpillar, New Holland
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|172,5
|Диаметр корпуса [мм]
|79,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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