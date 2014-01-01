|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|2100525SX
|Наименование
|21-00525-SX_фильтр топливный!\ Fiat Ducato 2.0JTD/2.8JTD, Citroen Jumper 2.0HDi 01-02
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|158,7
|Диаметр прокладки [мм]
|70
|Присоединительная винтовая резьба
|M16x1,5
|Диаметр корпуса [мм]
|81
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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